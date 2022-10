Osimhen, Tre su tre…Un vero Superman!

«Questo è un lavoro per Superman», quante volte abbiamo sentito la frase pronunciata dal personaggio dei fumetti della Dc Comics nel momento in cui c’era qualcuno in pericolo e lui doveva correre in aiuto. Ebbene, quando domenica sera Politano, al minuto 80’ di Roma-Napoli, ha lanciato il pallone in attacco senza pensarci, Victor Osimhen ha indossato i panni del supereroe e di collo destro, scrollandosi di dosso il capellone Smalling, ha fulminato Rui Patricio che poco prima lo aveva costretto a sbagliare un facile diagonale. «Questo è un lavoro per l’uomo mascherato», avrà detto il gigante nigeriano. E quando la palla è entrata ha fatto impazzire di gioia i napoletani presenti all’Olimpico e a casa davanti alla tv. Mourinho aveva provato a fermarlo con il pullman davanti alla porta come una sorte di kryptonite, ma alla fine ha prevalso la legge del “chi gioca al calcio deve vincere”.

Osimhen ci mette la firma

. I sei punti conquistati contro Bologna e Roma hanno un cognome e un nome: Victor Osimhen. Neanche il tempo di tornare in campo dopo l’infortunio subito il 7 settembre scorso in Champions con il Liverpool che il gigante africano ha messo subito le carte in tavola facendo capire che lui di mestiere fa il bomber. Thiago Motta e Josè Mourinho erano convinti di poter conquistare almeno un pari contro la capolista Napoli. Ma non avevano fatto i conti con questo “monstre” dell’area di rigore. Un centravanti capace di venire fuori al momento opportuno per fare gol. Qualcuno pensava che l’abitudine realizzativa l’avesse persa ma si è sbagliato di grosso. Quando Spalletti non lo convocò per Cremona il diretto interessato ci rimase male. Venne convocato per il match con l’Ajax in Champions. Entrò nella ripresa per cominciare a trovare un po’ di gamba dopo il periodo di stop. Aveva voglia di sfondare tutto e quando l’esperto Blind tentennò con il pallone tra i piedi lui arrivò come un razzo, glielo scippò e chiuse il match contro gli olandesi con la quarta rete. Un ritorno alla grande. Poi come detto le griffe con Bologna e Roma.

Ormai un vero Leader

È diventato più maturo e riflessivo Osimhen. Non è più il cavallo pazzo di una volta che andava da solo nelle praterie senza meta. Poco prima del capolavoro con la Roma aveva sbagliato una rete calciando un diagonale troppo largo finito a lato. In altri tempi sarebbe crollato per la delusione e la rabbia. Ed, invece, no. Ha continuato a credere nelle sue potenzialità. Ed, infatti, quando ha visto la palla dalle sue parti lanciata da Politano è andato a colpo sicuro e ha trovato il terzo gol consecutivo in tre partite. Meglio di così non poteva. E adesso sotto con i Rangers in Europa.

