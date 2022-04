Osimhen tranquillizza tutti e dà appuntamento a domenica

Tranquillizza tutti Victor Osimhen, dopo l’uscita anzitempo dal campo di allenamento di Castel Volturno, per un risentimento muscolare, con un “ci vediamo domenica”, attraverso i suoi canali social. Tira quindi un grosso sospiro di sollievo il popolo napoletano, che sa benissimo quanto la presenza in campo dell’attaccante nigeriano sia fondamentale per queste ultime partite.

Victor pronto per la Viola

Nella sfida di Coppa Italia del 13 gennaio contro la Fiorentina, quando la Viola espugno’ il Maradona con cinque reti ai tempi supplementari, il numero 9 azzurro non c’era, ancora convalescente per l’intervento allo zigomo. Seppur con un Napoli in nove uomini per le espulsioni di Lozano e Fabian Ruiz, per una gara che nei tempi regolamentari si era conclusa sul 2 a 2.

Ovviamente era un altro Napoli e soprattutto un’altra Fiorentina, che poteva ancora disporre tra le sue fila di Dusan Vlahovic, in gol quella sera e con l’ultimo arrivato Piatek, che mise subito la sua firma nel tabellino dei marcatori. Un campanello d’allarme, in ogni caso, da tenere bene a mente domenica pomeriggio, perché la squadra di Vincenzo Italiano sta facendo molto bene in campionato, si gioca un posto in Europa e ha già fermato l’Inter al San Siro.

Il pronostico di un esperto

Il direttore Pietro Lo Monaco che le cose di Napoli le conosce bene, intervenendo quest’oggi a Radio Kiss Kiss, ha dato un prezioso consiglio alle tre pretendenti al podio: “Giocare ogni partita come se fosse l’ultima. Vincerà chi saprà mantenere i nervi saldi...“.

Dichiarazioni che potrebbero risultare scontate, ma che in realtà nascondono grandi verità. Le tre di testa hanno dimostrato tutte dei limiti e imperfezioni croniche, ognuna nel suo specifico: l’Inter da un punto di vista fisico, il Milan in attacco, il Napoli per le molte defezioni e per cali improvvisi di concentrazione.

Proprio per questo motivo ogni giornata di campionato, ribalta previsioni e certezze, inutile fare calcoli, ne affidarsi al calendario, ma giocare veramente ogni partita come se fosse l’ultima, facendo affidamento solo su se stessi.

Cifre che parlano chiaro

D’altro canto con una proiezione della quota scudetto così bassa, anche il punticino può fare la differenza.

Negli ultimi dieci anni per trovare una capolista con così pochi punti, bisogna risalire alla stagione 2012/13 quando vinse la Juventus con 87 punti, se escludiamo il 2020, in piena pandemia, con due mesi di stop nel mezzo, quando i bianconeri vinsero il campionato chiudendo a quota 83. Poi abbiamo il 2011/12 quando sempre la vecchia signora, si aggiudicò il titolo con 84 punti in classifica.

Seguendo le proiezioni attuali non si andrà oltre questi numeri, ecco perché nelle sette sfide restanti, se si giocasse alla morte, come se fosse l’ultima partita della vita, senza fare nessun calcolo, si arriverebbe quasi matematicamente a toccare, il grande sogno nel cuore.

