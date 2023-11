Osimhen tra recupero e rinnovo.

Prosegue il percorso riabilitativo dell’attaccante nigeriano, che nella giornata di oggi ha svolto lavoro personalizzato sul campo, più terapie e palestra.

L’esito dell’esame ecografico svolto ieri, parla di una ferita al bicipite femorale destro, che si sta richiudendo. I tempi di recupero saranno rispettati, dalla prossima settimana, il calciatore, può tornare a correre sul campo. L’obiettivo è di averlo a disposizione il 25 Novembre, per la trasferta di Bergamo.

Victor Osimhen sarà presente in tribuna domenica al Maradona, per la sfida contro l’Empoli. Dopo aver presenziato alla gara di Champions, dove era presente anche il suo procuratore, Roberto Calenda.

Sicuramente uno scambio di opinioni, tra il Presidente De Laurentiis e Calenda, sarà avvenuto nella serata di mercoledì.

Trapelano però, ancora delle distanze, tra domanda e offerta, sia sullo stipendio del calciatore, che sulla clausola rescissoria. Le due parti sono ferme al momento, se nessuna delle due farà un passo indietro, il rischio è di arrivare alla scadenza, 2025, in questa condizione.

Nel calcio le cose cambiano velocemente, tanto dipenderà dall’andamento di questa stagione.

Nel frattempo il CT della Nigeria non ha convocato Osimhen, per questo turno di gare nazionali. L’attaccante potrà quindi, concentrarsi solo sul suo recupero, per tornare a disposizione di Garcia.

La squadra ha dimostrato, al di là, della buona vena di Raspadori, di aver estremo bisogno del suo numero 9.

Il prossimo ciclo di partite, Atalanta, Inter, Juventus, per quanto riguarda il campionato, più il Real Madrid in Champions, sarà decisivo.

Decisivo per tutti, per Rudi Garcia, per Victor Osimhen, per la strada che prenderà il Napoli, in questa stagione.

