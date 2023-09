Osimhen: Sogno che si avvera!

Il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, fresco della tripletta segnata con la sua Nazionale, attraverso un portale nigeriano ha rilasciato un’intervista.

Argomento principale la sua candidatura nella lista dei 30, per il pallone d’oro. Un grande traguardo per lui, ma non solo:

“Per la nomination ringrazio Dio e tutte le persone che hanno creduto in me. Sin dall’inizio queste erano cose che vedevamo solo in TV. Poterla vivere è un sogno che si avvera. Merito di tutti quelli che mi sono stati vicino e chi ha creduto nel mio gioco”

Per il numero 9 partenopeo, non solo il pallone d’oro, il suo obiettivo principale è in realtà, un altro:

“Vincere però come giocatore africano dell’anno è il mio sogno più grande. Da quando lo vinsi da giovane, c’era Aubameyang che vinse tra i senior è diventato il mio scopo come calciatore. Sarebbe un qualcosa di prestigioso”

La sua terra è ovviamente nel suo cuore, come il rammarico per non aver partecipato all’ultimo mondiale:

“È triste che non siamo andati al Mondiale. Non esserci stati per noi e i tifosi è stato molto doloroso. Un peccato perché avremmo potuto far bene, come singoli siamo forti, saremmo arrivati lontano”

Ora la Nigeria punta alla Coppa d’Africa, che vedrà impegnati Osimhen e compagni nel mese di Gennaio.

Dopo i gol con la sua Nazionale, l’attaccante del Napoli è già di rientro a Castel Volturno. Prossimo obiettivo, riprendere a Genova il cammino interrotto. Per lui soprattutto, la grande volontà di tornare a togliersi la maschera, sotto la curva, dei suoi tifosi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati