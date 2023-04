Osimhen si ferma, a distruggere le “streghe” toccherà al Cholito Simeone!

Victor Osimhen preoccupa i tifosi del Napoli: l’infortunio all’adduttore sinistro, ovvero lesione distrattiva, non fa dormire sonni tranquilli nemmeno a mister Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League a partire da domani contro il Milan al Maradona. Sulla pagina “La Napoli bene”, a firma di McBlu76, uno dei post più belli su Giovanni Simeone, attaccante argentino che ora, con ogni probabilità, prenderà il posto del compagno nigeriano al centro del reparto offensivo.

Ecco quanto si legge:

“Victor si ferma per un problema all’adduttore. Per quanto tempo lo capiremo nei prossimi giorni. Il tempo di qualche invettiva ce lo prendiamo, ci mancherebbe altro. Però significa che è arrivato il momento del ragazzo argentino, quello che con i gol a San Siro, a Cremona ed alla Roma ha contribuito ad indirizzare la stagione. Quello che ha aspettato il suo momento in silenzio e si è sempre fatto trovare pronto. Vai Giovà, butta le porte a terra”.

