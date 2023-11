Osimhen senza maschera, svelato il motivo.

La mancanza dell’attaccante nigeriano, si è fatta sentire, eccome, in questi due mesi. Rudi Garcia ci ha messo del suo, ma avere o non avere Victor Osimhen in squadra fa tutta la differenza del mondo.

Mazzari però è stato bravo a ricreare, in pochi giorni, quell’empatia tra squadra e tecnico, che era totalmente mancata, fino ad oggi.

Segno evidente è il bacio tra Kvaratskhelia e l’allenatore, ma soprattutto nello spirito di tutti i calciatori scesi in campo.

Victor Osimhen è un altro che ha subito beneficiato della cura Mazzarri, non solo per l’assist per Elmas, ma per tutto il post gara. Il nigeriano è tornato a pubblicare sul suo account instagram, foto della partita, che lo ritraggono con la maglia azzurra. Un dettaglio non da poco, considerando tutto il polverone che si alzò al tempo del video su tik tok, quando Osimhen tolse tutte le sue foto con la maglia del Napoli.

C’è un altro particolare che ha attirato l’attenzione pubblica: il numero 9 azzurro è sceso in campo, senza la sua proverbiale maschera. Fatto mai accaduto prima, che secondo quanto riporta Repubblica, sarebbero stato un gesto voluto dal giocatore, per tagliare tutti i legami col passato.

Un periodo difficile per Osimhen, coinciso con l’infortunio, il cattivo rapporto con l’ex allenatore del Napoli, con i problemi familiari in Nigeria.

L’ Osimhen senza maschera vuole essere un Osimhen nuovo. Quello che ha portato il Napoli allo scudetto, cannoniere in campionato, ma soprattutto con una grinta devastante.

Ieri in mezz’ora di gioco ha cambiato la partita, probabilmente non partirà titolare contro il Real Madrid, ma già contro l’Inter sarà nella lista degli undici. A meno 8 dai nerazzurri, con lo scontro diretto al Maradona e con un Osimhen ritrovato, sognare si può.

