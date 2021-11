Osimhen, sconforta la prognosi post-operatoria: almeno tre mesi out

Adesso è ufficiale: il Napoli perde Victor Osimhen per almeno tre mesi. L’operazione per ridurre le fratture multiple al viso riportate domenica dal centravanti partenopeo nella gara contro l’Inter è perfettamente riuscita.

Purtroppo, però, i tempi di recupero si allungano a dismisura. E diventano assai più lunghi di quanto preventivato inizialmente.

Queste le dichiarazioni del professor Giampaolo Tartaro, che in mattinata, presso la clinica Ruesh, è intervenuto sullo zigomo e sull’orbita dell’occhio sinistro dell’attaccante nigeriano.

“L’infortunio di Victor Osimhen non è stato una semplice fattura allo zigomo, ma ha interessato anche diverse ossa del viso. Non è stato un trauma da urto, bensì da compressione: la forza cinetica generata dallo schiacciamento del viso di Osimhen contro quello di Skriniar ha creato un danno devastante. Per ricomporre le fratture ho dovuto inserire sei placche e ben diciotto viti. È ancora presto per parlare di tempi di recupero perché l’intervento è stato davvero complesso: le condizioni del viso del calciatore erano pessime ma garantisco che l’intervento sia perfettamente riuscito“.

Linguaggio asettico, quello medico. Una sentenza, tuttavia, per le ambizioni calcistiche dell’intero ambiente napoletano. Perché , allo stato attuale, non è compromessa soltanto la Coppa d’Africa. La prognosi è davvero sconfortante: Osimhen è fuori dai giochi per non meno di 90 giorni.

Questo il comunicato del Napoli, pubblicato sul profilo Tweet ufficiale della società.

“Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica. La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati