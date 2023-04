Osimhen salta il Milan. De Laurentiis: “Non è in condizione, al massimo per il ritorno”

Victor Osimhen sarà il grande assente domani contro il Milan, nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Il nigeriano deve fare i conti con l’adduttore sinistro che non gli dà tregua: in questi giorni di avvicinamento alla partita ha fatto solo differenziati, a testimonianza di una condizione non ancora ottimale per un match delicato come quello contro i rossoneri. Anche lo stesso Aurelio De Laurentiis si è esposto sulle difficoltà fisiche dell’ex Lille e sull’impossibilità di vederlo all’opera domani sera a San Siro.

“Victor non è nelle condizioni di giocare, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il ritorno del 18 aprile al Maradona”.

L’obiettivo di Spalletti e compagnia sarà quello di ritrovare Osimhen per settimana prossima, quando ci sarà la sfida di ritorno al Maradona. Insomma, il Napoli si presenta alla partita di domani in grande emergenza per quel che concerne il parco attaccanti: detto del nigeriano, Simeone si è infortunato a Lecce, mentre Raspadori, dopo mesi di lungodegenza, è appena tornato e fisicamente non è al massimo. L’ipotesi è quella di vedere un Elmas in veste di “falso nueve”, con Lozano e Kvara ai suoi lati.

