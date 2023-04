Osimhen ringrazia Napoli: “Il mio posto perfetto. E ringrazio Spalletti…”

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, spera di recuperare in tempo per la partita di Champions League contro il Milan dopo l’infortunio subito con la nazionale della Nigeria. In un’intervista a France Football ha parlato anche della sua passione per Napoli.

“Ho sempre cercato di evitare le difficoltà e i guai quando ero giovane, ma ora sono grato di essere cresciuto a Lagos e di aver imparato ad affrontarle per perseguire i miei sogni. Sono molto legato alla mia città natale e la visito spesso per dimostrare che è possibile realizzare ciò che si desidera. Nonostante le difficoltà iniziali e i tanti rifiuti ricevuti, grazie alla mia esperienza con lo Charleroi sono rinato e ho attirato l’attenzione di un club italiano già dalla prima stagione in Belgio.”

Il calciatore ha espresso la sua ammirazione per Napoli, definendola una città che vive per il calcio e i suoi tifosi appassionati e accoglienti. Ha anche sottolineato l’importanza del supporto dei tifosi durante le partite.

“Nonostante la diffidenza di qualcuno quando sono arrivato in Italia, ho trovato sostegno nella società e nei miei compagni di squadra. Questo è stato fondamentale per la mia crescita come giocatore, e Napoli è il posto perfetto per me.”

Il centravanti ha poi esaltato Spalletti, un genio che lo istruisce e lo sgrida se non rientra ad aiutare i propri compagni…



“Spalletti mi ha fatto capire l’importanza di un gioco di squadra equilibrato, dove ogni giocatore deve contribuire sia in attacco che in difesa. Grazie a lui e alla sua leadership, ho trovato la felicità nel mio ruolo a Napoli e sono grato alla città per avermi dato questa opportunità”.

