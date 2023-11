Osimhen; rientro si allontana.

Non è ancora rientrato a Napoli, Victor Osimhen, anche se il suo arrivo in città è previsto nei prossimi giorni.

In Nigeria per risolvere le beghe familiari, l’attaccante deve riprendere l’iter riabilitativo.

La gara contro l’Atalanta, subito dopo la sosta, potrebbe non essere la partita del ritorno in campo di Osimhen.

Viste anche le ottime prestazioni di Raspadori, si potrebbe slittare alla gara di Champions league, contro il Real Madrid.

Mercoledì per la sfida contro l’ Union Berlino, Victor Osimhen sarà in tribuna per seguire i suoi compagni, molto probabilmente.

Il Napoli in ogni caso, senza il suo attaccante di riferimento, continua a vincere. Tre vittorie e un pareggio contro il Milan, anche per questo motivo, Garcia sta pensando ad una variazione di modulo, quando avrà il numero 9 tra i disponibili.

L’idea è di passare al 4-2-3-1 , con Raspadori alle spalle del nigeriano. In questo caso, il sacrificato sarebbe Zielinski, il cui contratto non è stato ancora rinnovato. Il tecnico francese ha fatto capire, in conferenza, dopo la partita di Salerno, che è un tipo.di soluzione, che si può provare, in determinate partite e in determinati momenti.

Il problema principale, però adesso è capire le condizioni di Osimhen. La lesione subita in Nazionale, prevedeva comunque uno stop di trenta giorni, almeno. Una volta sbarcato a Napoli, sarà visitato dallo staff medico azzurro, per capire anche quando potrà riprendere gli allenamenti in gruppo. La sosta, della prossima settimana, da questo punto di vista, può aiutare per un recupero più mirato, con dei lavori più specifici, senza l’incombenza della partita.

Conoscendo il carattere del calciatore, sarà difficile tenerlo fuori più di tanto. Sicuramente le partite successive alla sosta: Atalanta, Inter, Juventus e Real Madrid in Champions League, necessitano del miglior Victor Osimhen.

