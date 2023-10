Osimhen ricorda l’infortunio al volto: “Quasi mortale”

Nella mente di Osimhen il ricordo del suo infortunio è ancora naturalmente vivido. Una frattura facciale che lo tenne fuori diverso tempo e ad oggi l’attaccante continua ad indossare la famosa maschera. Certamente c’è una componente scaramantica, ma in cuor suo probabilmente è anche per una questione di sicurezza. Ospite al canale Youtube di Kortyeo, il nigeriano ripercorre l’incidente: “Era contro l’Inter, il pallone stava arrivando e volevo prenderlo, il difensore ha colpito con la testa la mia faccia e hanno dovuto operarmi. È stato quasi un infortunio mortale, ringrazio Dio che sono ancora vivo”.

Osimhen ha poi proseguito parlando del suo impatto col Napoli: “Quando sono arrivato c’erano persone che dicevano che non avrei segnato neanche 4 gol perché la Serie A è molto fisica. Ed è così, ma quando mi dici che non posso fare una cosa, anche se non so farla, voglio imparare e sfidare quelle persone. Chi diceva certe cose adesso si sta nascondendo”.

