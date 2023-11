Osimhen racconta tutto sul rifiuto all’Arabia ed il suo sogno

Il Podcast tra Victor Osimhen e il connazionale John-Obi-Mickel che ha fatto il giro del Mondo Social, si potrebbe definire un vero e proprio “confessionale pubblico” visto anche l’argomento che poi ne è scaturito nel racconto tra i due Nigeriani.

Il bomber partenopeo, ora fermo ai box per un infortunio, ha raccontato la vicenda di mercato che lo riguarda al compagno di Nazionale, svelando dei retroscena davvero inquietanti in merito a quelle che sono oggi le disponibilità, certamente non “elastiche”, come quelle del mercato Arabo.

È chiaro che le risorse degli sceicchi non sono paragonabili a quelle Europee. A dire il vero non sono paragonabili a nessuno. Ma se un calciatore rifiuta di andare a giocare in un campionato non meglio specificato di quale categoria, lascia spazio ancora a credere che il calcio non sia solo un fatto economico.

È un po’ come il gioco dei pacchi, c’è l’offerta del Dottore ed il concorrente rifiuta. Beh, Victor ha rinunciato ad una scorpacciata di milioni di Euro, offerti a iosa anche al suo più volte reiterato rifiuto. Preferendo il Vesuvio ed il mare di Mergellina piuttosto che il lusso a discapito dei diritti civili.

Podcast: Osimhen confessa il suo sogno…

Ma va anche detto, e più volte è stato raccontato anche in passato dallo stesso attaccante, che il sogno nel cassetto è poter un giorno giocare in Premier, asserendo con convinzione di fatto, che è quello il campionato più bello, oltre che più competitivo.

Victor ha anche confessato al connazionale, di aver conservato due maglie, una del Manchester United e l’altra del Chelsea. Come a dire “le maglie c’è le ho già ora attendo la vostra chiamata”.

Il giovane Nigeriano cresciuto in povertà e con valori appartenenti a pochi, ha dimostrato nel triennio azzurro, la crescita esponenziale e l’impegno con il quale si è sempre battuto in campo. Mostrando di essere Leader e trascinatore anche lo scorso torneo, dove si laureato Campione d’ Italia con il Napoli, e bomber del torneo.

Questa conversazione nel podcast tra i due calciatori ha dimostrato che i soldi in alcuni casi non sono importanti quanto i sogni di un ragazzo che vuole vincere e fare la storia nel calcio. Victor ha un sogno e i sogni devono essere coltivati per realizzarsi. Forse questo potrebbe essere l’ultimo campionato di Osimhen a Napoli, ma una cosa è certa: la spontaneità di questo ragazzo non si potrà mai dimenticare. Perché davvero se il calcio è ancora vivo è proprio grazie ai sogni.

Continua Victor. Napoli ti porterà nel cuore come tu porti nel tuo il sogno di diventare ciò che il destino ti assegnerà di diritto.

