Osimhen, quando i guai non finiscono mai, il cognato porta in tribunale Victor…

L’agente che ha lavorato al trasferimento di Victor Osimhen ha adito le vie legali per l’affare discusso, caratterizzato dalla cifra di 71,2 milioni di euro, datato due estati fa.

L’agente è Osita Okolo, parente di Victor, precisamente suo cognato. Secondo quanto riportato dal portale OwnGoalNigeria.com e stando a quanto verificato da TuttoNapoli.net, in questo momento c’è una vera e propria disputa legale in corso. L’accusa sostiene che al momento del passaggio dal Lille al Napoli, il classe 1998 avrebbe tenuto per sé parte dei soldi, promessi all’agente-cognato, con una motivazione: quei soldi sarebbero potuti servire per altri membri della sua famiglia.

Sempre secondo l’agente, l’attaccante avrebbe assicurato lo stesso circa una restituzione. Evidentemente mai avvenuta. Lo scorso novembre, tale vicenda venne resa nota e i rapporti tra l’attaccante e l’agente si interruppero. Le parole di Okolo: “Non posso confermare nulla sulla questione, ma sono in Tribunale per una questione che va avanti da un po’. E’ tutto ciò che posso dire”.

