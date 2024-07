Osimhen, PSG rallenta.

Tiene sempre banco, in casa Napoli, la questione attaccante. Romelu Lukaku sembrava già con la valigia in mano, per raggiungere Conte e compagni, ma ad oggi gli azzurri, il loro numero 9 già ce l’hanno in rosa.

Dalla Francia, fonte Equipe, arrivano notizie di un raffreddamento dei parigini, per il centravanti nigeriano.

Il giornalista dell’Equipe, Loic Tanzi, sintetizza la situazione, con un suo tweet:

“La trattativa per Victor Osimhen si è raffreddata, senza però concludersi. Nelle ultime ore, ne’ Ramos ne’ Kolo Muani sono vicini alla partenza. L’attaccante ha parlato addirittura di permanenza al Napoli, su questo deve discutere con Conte”

Situazione, dunque, tutta da definire, la possibilità che Osimhen, resti in azzurro, per la gioia dei tifosi, non è del tutto da escludere. Qual ora non si trovasse l’accordo tra PSG e Napoli, in questi giorni, il numero 9 azzurro, sarà presente anche nel ritiro di Castel di Sangro.

Antonio Conte, sarebbe felicissimo di avere il nigeriano nella prossima stagione, pur consapevole, che la cessione di Victor Osimhen, era stata messa in preventivo, prima del suo arrivo.

Nel calcio mercato però non è da escludere nessuna ipotesi, la storia è piena di colpi di scena. Del resto, anche Lukaku, non può aspettare in eterno, di trovare una squadra, nonostante abbia già dato l’assenso ad un trasferimento a Napoli.

Con l’avvicinarsi dell’inizio del campionato, il ruolo del prossimo numero 9 partenopeo, resta sempre più incerto.