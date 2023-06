Sul rinnovo del contratto di Victor Osimhen si potrebbe farne un film. Qualcosa tipo, “Così parlo Bellavista”. In una delle scene maggiormente iconiche della meravigliosa pellicola di Luciano De Crescenzo, il suocero del Professore, che generalmente dormicchiava tutto il giorno su una poltrona, si risveglia improvvisamente, appena sente l’espressione “Nu milione… Uanema ddò priatorio…”, prima di chiudere gli occhi, e ricadere in uno stato di apparente catalessi.

Oggi che si vocifera di una valutazione clamorosa per il centravanti nigeriano, qui 180 milioni di euro che lo equiparano sostanzialmente a Mbappè, i tifosi azzurri cominciano a tremare. All’ombra del Vesuvio, infatti, sono dibattuti tra la banalità di un giudizio superficiale – l’etichetta di mercenario, da appiccicare sulle spalle del numero nove -, e la necessità di giustificarne la cessione. Dolorosissima, tuttavia imprescindibile, per salvaguardare l’identità gestionale portata avanti con coerenza dalla proprietà. Del resto, la direzione presa da De Laurentiis la scorsa estate, un approccio funzionale a calmierare i costi degli stipendi, ha prodotto comunque la vittoria dello Scudetto, arricchita dall’avvincente cammino in Champions League.

È in questo contesto che bisogna interpretare i sentimenti della tifoseria partenopea: immaginare che il Napoli possa veramente privarsi di un centravanti talmente influente nel gioco della squadra, li getta nella più cupa disperazione. Ma al netto della facile contrapposizione tra la visione romantica e quella dall’indole decisamente commerciale, appare evidente che ci siano pro e contro alla partenza di Osimhen.

Perchè ha senso tenere Osimhen

Ovviamente, se De Laurentiis dovesse mai accettare un’offerta per Osimhen, letteralmente ingiocabile in virtù della qualità con cui cannibalizza la manovra in transizione, oltre che per la creatività all’atto della finalizzazione palesata quest’anno negli ultimi sedici metri, a legittimare la giustezza della decisione, contribuirà la scelta di chi dovesse sostituirlo là davanti.

L’unica ragione per cui sarebbe deleterio accettare supinamente che il PSG faccia la spesa in casa Napoli non ha nessuna con motivazioni di carattere strettamente calcistico. Però afferisce con il valore intangibile, dal sapore fortemente identitario, di un gruppo capace di dominare in Italia ed in Europa. In parole povere, i Campioni d’Italia sono qualcosa di diverso della mera somma dei singoli valori individuali. Se gli togli una delle principali risorse tecnico-tattiche, così influente nello sviluppo della manovra nelle due fasi, rischi seriamente di rompere il giocattolo.

Trascurando, dunque, l’impatto emotivo di una cessione dolorosa, è chiaro che 180 milioni da utilizzare, in tutto o solo parzialmente, per rinforzare il gruppo di Garcia, sono una cifra iperbolica, spendibile sia per acquistare il rimpiazzo del centravanti, nonchè prendere giocatori in grado di provare ad arricchire un organico già assai competitivo, in Serie A ed in Europa. Inutile, quindi, tentare di opporre una strenua resistenza ai soldi di Nasser Al-Khelaïfi. Meglio, invece, prendere i petrodollari del Qatar e reinvestirli, aumentando in maniera esponenziale la competitività del Napoli.

Perchè non bisogna venderlo

Partiamo da un presupposto elementare: Osimhen è innanzitutto un patrimonio da preservare. Visto che, avendo solamente 24 anni, sono tanti i segnali che testimoniano gli ampi margini di miglioramento ancora a sua disposizione. Con questo presupposto, qualsiasi offerta economica sarebbe da rifiutare.

Anche perché rimpiazzarlo eventualmente non sarebbe affatto semplice, soprattutto alla luce delle nuove abilità acquisite con Spalletti. Un lavoro che trascende i gol, e afferisce le letture offensive. Tipo, spendersi spalle alla porta, con un forte orientamento sul marcatore diretto, tenendo il pallone e favorendo la risalita della squadra.

Senza considerare il gioco associativo, sul corto, quando accorcia verso il possessore, muovendosi in modo funzione alla cucitura della manovra. In effetti, le poche volte che il Napoli perdeva la compattezza tra i reparti, allungando le distanze dalla prima linea, provvedeva poi Osimhen a ricercare la profondità, connettendo la squadra attraverso efficaci combinazioni d’attacco.

La forza di ribaltare il campo con un’unica giocata, sguinzagliandolo nello spazio alle spalle della linea di pressione avversaria, sottraendosi al tentativo di spossessamento. Magari defilandosi dal cono di luce centrale, prendendo corridoi interni, tali da favorire gli inserimenti delle mezzali.

