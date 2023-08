Osimhen presenta ai 50mila del Maradona il premio “Paolo Rossi”

Per il Napoli sono trascorsi tre mesi dai giorni della Grande Festa. Così stasera, per l’esordio degli azzurri davanti al pubblico di Fuorigrotta con lo scudetto cucito sulle maglie, sono previsti non meno di cinquantamila spettatori, disperatamente bisognosi di rituffarsi nelle emozioni del campionato.

Magari oggi non verrano versate lacrime di commozione. Ma la gioia sarà comunque contagiosa, perchè prima del fischio d’inizio della gara con il Sassuolo, a Victor Osimhen verrà consegnato dal presidente dell’AIC, Umberto Calcagno, il prestigioso premio “Paolo Rossi”.

Un trofeo che glorifica, nel ricordo di Pablito, il Re dei bomber. Un riconoscimento celebrativo, che l’Associazione Italiana Calciatori attribuisce al capocannoniere della Serie A 2022/23.

Con la doppietta nell’esordio di Frosinone, il numero 9 in maglia azzurra, quindi, riparte da dove aveva interrotto il suo cammino. Dimostrando quella brutale autorevolezza negli ultimi sedici metri che gli hanno permesso di conquistare la classicifa dei cannonieri l’anno passato.

