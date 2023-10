Osimhen, Pereiro: “Video su Tik Tok? Una brutta cosa”

Un periodo molto burrascoso quello che sta vivendo Victor Osimhen: problemi legali della sua famiglia, l’infortunio rimediato in Nazionale e la polemica ancora accesa legata a quel video su Tik Tok in cui il Napoli lo deride mentre sbaglia il rigore contro il Bologna. Un caso appunto che tiene ancora banco in casa partenopea e non solo: il ct della Nigeria José Pereiro infatti ha voluto parlare della vicenda. Ecco cos’ha detto in merito.

Le parole di Pereiro sul momento di Osimhen

“Un video del proprio club è la cosa peggiore. Non deve succedere. Victor era triste perché non era facile per nessuno. Se lo avesse fatto qualcuno dall’esterno, sarebbe stato diverso. Non può accadere. Non si è dato una spiegazione di quel video. Non lo ha capito. È stata una brutta cosa“.

Poi continua:

“Io sono stato a Napoli ed ho visto altro, le manifestazioni pubbliche di adorazione per Osimhen in una città ch’è stata a lungo un santuario del culto di Maradona. E adesso ci sono i murales di Victor al fianco di Diego. Nello stesso posto“.

