Osimhen partitella con la maglia scudetto.

L’attaccante nigeriano si gode le vacanze, niente spiagge paradisiache però, ma sempre con il pallone tra i piedi.

In un video pubblicato dal suo amico Asiwaju Lerry, si vede il bomber azzurro, senza scarpe su un campo di showbol. Victor ride e scherza con i suoi amici, indossando la maglia del Napoli, con lo scudetto sul petto. La maglia azzurra, il pallone e i suoi amici, sono sempre al centro dei pensieri del nigeriano, che è voluto tornare nella sua Lagos, per festeggiare la stagione, appena conclusa.

Il suo futuro resta tutto da decidere, De Laurentiis ha proposto al suo procuratore Calenda, un rinnovo del contratto per il suo assistito a 6 milioni netti, più bonus. Le pretendenti, PSG, Chelsea su tutte offrirebbero di più all’attaccante, ma non andrebbero oltre i 100 milioni, per il costo del cartellino.

Nel frattempo il Napoli si cautela, nel caso non si arrivasse ad un accordo con il calciatore.

Raggiunto da ADL un’intesa verbale con Pozzo, per Beto. Senza pagare la clausola di 35 milioni, ma a 25 più una contropartita tecnica, si può chiudere.

Un altro nome che piace è quello di Jonathan David. L’attaccante del Lille, con 24 gol in stagione, per il quale il club francese, chiede 50 milioni di euro. Sul canadese in passato si erano interessate anche Inter e Milan.

La richiesta appare piuttosto elevata, ma considerando quanto il Napoli incasserebbe, dall’eventuale cessione di Osimhen, sarebbe disposto a reinvestire subito, parte della somma, sul talento del Lille.

Per caratteristiche tecniche e fisiche, Jonathan David, sarebbe un sostituto perfetto, me è chiaro che De Laurentiis, farà di tutto per trattenere il numero 9, almeno per un’altra stagione.

Finora la proposta più concreta è quella del PSG , che deve rimpiazzare la probabile partenza di M’bappe’. Il club parigino però, non va oltre i 100 milioni di euro e De Laurentiis, per meno di 150 non è disposto a trattare.

Si punterà molto sulla volontà del calciatore, che stando alle immagini che ci arrivano, pur guadagnando meno, non ha tanta voglia di separarsi da Napoli.

Una vicenda che comunque, a prescindere dall’esito finale, ci porteremo dietro, ancora per diversi giorni.

