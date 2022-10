https://www.persemprenapoli.im

Osimhen of the match

Così viene ribattezzato ai microfoni di DAZN, l’attaccante nigeriano. Ci ride sopra, si porta il pallone a casa, la tripletta lo lancia anche in testa alla classifica dei marcatori in serie A, con 7 reti. Lui però non si esalta e condivide i meriti con tutti:

“Sono contento per i gol, faccio i complimenti alla squadra, voglio godermi questo momento”

Prima tripletta in Italia per l’attaccante partenopeo, sembra anche migliorato dopo l’infortunio, più freddo sottoporta, più partecipe alla manovra, con un Victor in questo stato, nessun traguardo è precluso.

Pensi sia il tuo miglior momento, da quando sei arrivato in Italia?

“Penso di essere rientrato bene dopo l’infortunio, non è mai facile, mi sono subito reintegrato con il gruppo, dando il massimo per avere la fiducia”

Cos’è quel segno che fai dopo ogni gol ?

“Dedico quella lettera che disegno a mia figlia, lei è la mia vita, ogni volta che faccio gol penso a lei”

Un ragazzo, come spesso sottolineato, dal cuore grande anche fuori dal campo.

Il Napoli archivia velocemente la pratica Sassuolo, come doveva essere in vista dei prossimi impegni. All’orizzonte due trasferte difficili, Liverpool e Atalanta, in serie, prima di chiudere questa prima parte, in casa. Importantissimo avere tutti a disposizione, oggi è tornato in campo Anguissa, nel finale è entrato anche Demme, oltre a Zanoli, al debutto in campionato.

È stata anche la giornata del ricordo per Diego Maradona, alla vigilia del suo compleanno, quando avrebbe compiuti 62 anni.

Torna la sua statua a fare il giro di campo e si rivedono sul terreno di giuoco, vecchie glorie, tra cui Bagni e Zola.

C’è anche uno spazio musicale con Clementino, per una giornata di festa, che la squadra in campo non poteva tradire.

Qualcosa da registrare comunque si è visto, nonostante i quattro gol di scarto, il Sassuolo ha creato diversi pericoli. Si è fatto trovare pronto Meret, ma in Inghilterra e a Bergamo queste disattenzioni possono essere pagate a caro prezzo. Resta però il Napoli il migliore attacco, con una media di tre gol a partita, arriva alla quattordicesima vittoria consecutiva, tra campionato e coppa.

Spalletti ha evidenziato queste mancanze a fine gara, proiettando già l’attenzione alla sfida con l’Atalanta che può dire molto, in proiezione futura.

Intanto Napoli si gode la festa, dei Santi, di Maradona e di Victor Osimhen, oltre al primato in classifica che resta invariato. In attesa di vedere cosa faranno le altre, gli azzurri hanno già portato a casa, pallone e tre punti.

