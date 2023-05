Osimhen: Nessuno ci dava per favoriti!

È suo il gol scudetto, non poteva essere altrimenti, Victor Osimhen pareggia a Udine, regalando lo Scudetto agli azzurri.

A fine partita, esprime tutta la sua gioia ai microfoni di DAZN:

“Abbiamo lottato così tanto, per vincere lo scudetto. Ho lavorato tanto per arrivare a questo, adesso me la godo”

Tanta strada, tanta fatica, tante battaglie per arrivare a tagliare il traguardo. Il numero 9 azzurro ci tiene a sottolineare:

“Nessuno ci dava per favoriti. Noi come squadra ci credevamo e ci abbiamo sempre creduto. È una delle esperienze più belle, che io abbia mai vissuto”

Un’esperienza, una storia che Victor non dimenticherà mai.

Quando hai capito che avreste vinto il campionato?

“Ci siamo resi conto che avevamo le giuste possibilità, quando abbiamo vinto al Maradona, con la Roma. Adesso non vedo l’ora di andare dai miei tifosi e godermi la vittoria. Devo tanto alla squadra e all’allenatore perché sento la loro fiducia”

Anche un retroscena dopo il suo gol:

“Ho rotto la maschera durante l’esultanza, dovrò cambiarla”

Infine un riconoscimento a tutti i suoi compagni:

“Tutti meritavamo questo scudetto. Complimenti a tutti. Ho segnato il gol scudetto, ma l’importante era il traguardo. Ora dobbiamo continuare ad andare avanti, metterci tutti a disposizione, come sempre. Non ho voglia di parlare del mio futuro, non è il momento. Voglio solo festeggiare questo momento”

Non è ora per parlare di futuro , quello più prossimo è la festa che esploderà nei prossimi giorni. Già domenica il Maradona si prepara, per abbracciare i Campioni d’Italia.

