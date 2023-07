Osimhen:Napoli, non c’è posto migliore!

Messaggio d’amore di Victor Osimhen, verso la sua squadra, quella a cui ha regalato uno scudetto.

Intervistato da un portale nigeriano, Soccernet, l’attaccante azzurro, lascia ben sperare per il futuro:

“Non ho mai visto una città più pazza per il calcio, come Napoli e i napoletani. Mostrano amore a tutti i loro giocatori. Ovunque vada vengo rispettato, i bambini mi adorano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano, indossando la mia maschera. La dimostrazione del duro lavoro, che ho dato per loro”

In un momento in cui non si parla d’altro, che del suo rinnovo, il suo messaggio è chiaro:

“Per me non c’è posto migliore dove stare, di questo”

Se dipendesse da lui, quindi, la scelta è già fatta, vuole restare a Napoli. Dove ha vinto e vuole continuare a farlo:

“Ora sono dipendente dai trofei, perché lo scudetto è il mio primo da professionista. Ne sono diventato dipendente, non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione”

Il nigeriano è già carico, come suo solito, ma non vuole porsi limiti di obiettivi:

“Ho vinto uno dei titoli più prestigiosi nel calcio mondiale. Con un club che apprezza, le piccole cose che fai per loro. Vincere lo scudetto è stato importante per me. Qualunque cosa verrà dopo, sarà altrettanto importante. La Champions League, la Coppa di lega, ogni tipo di trofeo”

Osimhen sembra chiudere la porta ad altre possibilità, la sua volontà è quella di proseguire, con la maglia azzurra.

L’accordo sul suo rinnovo ancora manca però, le parti si dovranno rivedere.

Tra domanda e offerta c’è ancora un po’ di distanza, ma il club vorrebbe chiudere, prima della partenza per il ritiro.

