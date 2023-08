“Osimhen-Napoli, la fumata bianca e’ in arrivo! Spunta anche la clausola Anti-Juve…” Il Nigeriano pronto a firmare il rinnovo

Il rinnovo di Victor Osimhen attende “solo” la firma del bomber nigeriano: l’accordo di massima tra le parti è stato trovato e la sensazione è che De Laurentiis darà l’annuncio nei prossimi giorni. Ne parla oggi il Mattino, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:_

“Il presidente azzurro (…), soprattutto con il nigeriano, è davvero andato oltre: 12 milioni di euro di ingaggio, diritti di immagine che vanno anche all’attaccante e la clausola da 150 milioni valida per l’Europa, l’Arabia e anche per l’Italia. Una clausola anti-Juventus, se si può dire, così. Perché, conti alla mano, solo la Juventus – dovesse tornare in Champions – avrebbe la forza economica in serie A per andare all’assalto tra un anno del nigeriano“.

