Osimhen: “Meritato di vincere. Il gol più importante della mia carriera”

Al termine della gara contro il Torino, Victor Osimhen s’è fermato a commentare l’andamento della partita ai microfoni di Dazn. Il successo della formazione partenopea porta la sua firma in calce.

“E’ il gol più importante della mia carriera finora. Quando ho visto la palla arrivare sapevo che avrei dovuto provare ad anticipare il marcatore e sono felice di aver segnato. Sono felicissimo per la vittoria…”.

Il centravanti nigeriano s’è soffermato poi sull’ambiente, che spinto incessantemente gli azzurri.

“L’atmosfera stasera era straordinaria. Credo che abbiamo meritato di vincere ed era importante farlo per confermare i nostri numeri…”.

Napoli sull’otto volante, quindi: in testa alla classifica a punteggio pieno. Guardare gli altri dall’alto in basso è sempre bello.

“Il campionato non è per nulla facile e dobbiamo proseguire così. In partite come queste si diventa nervosi. Sono felice che dalla panchina i miei compagni mi abbiano tranquillizzato: comunicare con loro è importante“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati