Osimhen, l’infortunio è serio: a rischio l’intera stagione

Ha davvero avuto conseguenze devastanti la trasferta del Napoli a San Siro. Al di là della prima sconfitta stagionale incassata dagli azzurri con l’Inter, a preoccupare non poco tutto l’ambiente partenopeo è l’infortunio di Victor Osimhen.

Come annunciato dalla stessa società azzurra, infatti, gli esami strumentali cui è già stato sottoposto il centravanti nigeriano presso l’ospedale Niguarda hanno evidenziato fratture multiple e scomposte dell’orbita oculare e dello zigomo sinistro. Nei prossimi giorni, dunque, il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico, funzionale al riallineamento ed al bloccaggio dello zigomo nella corretta posizione.

In pratica, si provvede al riposizionamento nella corretta sede dei frammenti ossei e dopo al bloccaggio tramite placche e viti in titanio.

Ovviamente, è ancora prematuro parlare dei tempi di recupero. Generalmente, un intervento chirurgico di frattura dello zigomo prevede una degenza di almeno un paio di giorni.

Le normali attività quotidiane potranno essere riprese 72 ore dopo l’intervento. La classica formazione di gonfiori al volto si attenuerà gradualmente, fino alla scomparsa, nell’arco di qualche mese.

Per i primi 30/60 giorni successivi all’operazione, bisogna assolutamente evitare attività sportive, nonchè ulteriori possibili traumi.

Insomma, il Napoli si preoccupava di perdere il suo devastante attaccante per la Coppa d’Africa. Adesso invece, deve mettere in preventivo di doverne fare a meno per un periodo ben più lungo.

