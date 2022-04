Osimhen: l’Arsenal punta l’attaccante azzurro

Ultime notizie su Vicotr Osimhen. Il nigeriano dal suo arrivo al Napoli, si è distinto per tecnica e tenacia. Il suo apporto in campo si fa sempre prepotentemente sentire, tanto da diventare uno dei giocatori necessari per la squadra di Spalletti.

La sua capacità di gioco non resta inosservata, ne in Italia ne tantomeno all’estero.

L’indiscrezione sull’Arsenal

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato l’indiscrezione che l’Arsenal ha messo gli occhi sull’attaccante nigeriano.

Sembrerebbe che i Gunners abbiano iniziato ad avere dei contatti, a quanto pare concreti, con gli intermediari di Osimhen.

Di seguito le dichiarazioni della Gazzetta dello Sport:

“La primavera di Victor Osimhen è positiva ( ben 7 goal nello scorso campionato) e la chiude in bellezza, al di la della posizione in classifica del suo Napoli, che comunque si sta garantendo un posto in Champions League, il palcoscenico cui ambisce il centroavanti nigeriano, che in questo momento ha occhi importanti puntati da club di Premier”

“In particolare l’Arsenal ha fatto già diversi passi concreti, attraverso degli intermediari. Ancora non c’è un accordo definitivo, anche perché Osimhen vuole un club da Champions, ma i Gunners proprio ieri hanno staccato il Tottenham di Antonio Conte al quarto posto. Ma intanto oggi conta solo l’Empoli”.

Per il momento l’azzurro è concentrato per la sua prima partita contro l’Empoli. Infatti all’andata il nigeriano non era presente in quanto si era appena sottoposto all’intervento al volto.

Il suo obbiettivo è quello di segnare il tredicesimo goal cosi da equiparare il record di reti segnate al LOSC Lille.

