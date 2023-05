Osimhen, Kvara e tutti gli altri: la banda del buco azzurro

C’è un dato statistico interessante nel campionato del Napoli, relativo ai gol segnati dagli attaccanti in rosa, escludendo dal conteggio quelli di Osimhen. Magari la centralità, non solo numerica, del nigeriano nella fase di possesso degli azzurri, l’approfondiremo più avanti.

Al momento, rimaniamo concentrarti sul supporting cast. Sono 23 le reti messe a referto dagli altri componenti del tridente. In pratica, due in meno rispetto a quelle complessivamente timbrate dal centravanti nigeriano, distribuite così: 12 Kvaratskhelia, 3 Lozano, Politano e Simeone, 2 Raspadori.

Consideriamo anche il contributo dei calci di rigore: 2 sia il georgiano che l’ex Sassuolo, 1 El Chucky.

Spalletti flessibile

Insomma, sembra davvero che Spalletti abbia fatto una scelta chiara, puntando forte sulla coppia di uomini-simbolo. Almeno in apparenza, dunque, è bastata la definitiva esplosione di Osimhen, nonché la scossa garantita dall’uragano Kvaratskhelia, per far detonare la prima linea.

L’aridità dei numeri, tuttavia, non spiega fino in fondo come l’uomo di Certaldo sia stato in grado di far entrare aria nuova là davanti, trasformando drasticamente lo stile offensivo della squadra partenopea.

Un processo di adattamento, che l’intero reparto ha saputo assorbire con grande intelligenza e spirito di adattamento, cosicché il Napoli è riuscito a trovare la chiave giusta per esaltarsi in base al contesto generato da ogni singola gara.

Parola d’ordine dell’allenatore toscano, quindi, è stata la flessibilità.

Esterni intercambiabili

In effetti, i Campioni d’Italia sono riusciti ad alternare, con sagacia strategica e capacità nelle letture, il possesso sul breve al gioco in campo aperto, tendenzialmente orientato a esplorare la profondità. L’equilibrio ha rappresentato il vero ago della bilancia, poiché il terzo uomo del tridente era un offensive player sempre diverso, e proprio ha reso letteralmente immarcabile l’attacco partenopeo: una intercambiabilità strettamente connessa alle caratteristiche tecnico-tattiche degli interpreti.

Lozano avrebbe dovuto beneficiare di un calcio maggiormente diretto e verticale. Purtroppo, il suo rendimento, pure quest’anno ha avuto tratti discontinui e poco convincenti; nondimeno in alcune partite ha dimostrato quanto potesse far male a destra un esterno abile nel garantire l’ampiezza, sul piede dominante.

Di ben altro livello il supporto alla manovra con Politano titolare: soprattutto nelle rifiniture, schierato a piede invertito, quando stringe, Matteo obbliga gli avversari ad assorbirne i tagli, funzionali a dialogare poi sulla trequarti, oppure proporsi al limite dell’area per la conclusione.

Terzini e giocatori di concetto

A conclusione del discorso, non va trascurata una circostanza fondamentale nei flussi del gioco napoletano: Di Lorenzo e Mario Rui hanno allargato notevolmente il loro bagaglio calcistico, acquisendo una competenza specifica le volte che si accentravano, muovendosi sostanzialmente alla stregua di una mezzala di supporto. Ergo, non solamente sovrapposizioni alle spalle dell’ala, ma inserimenti interni, necessari per consolidare il giropalla e la risalita dal basso, altro cardine del calcio di Spalletti.

Uno scenario in cui un “finto esterno”, giocatore di concetto, tipo Elmas (o Zerbin), bilancia le scorribande propositive dei compagni, coprendo la zona di competenza, attivando le marcature preventiva nella malaugurata ipotesi di transizione negativa.

Forse il motivo principale per cui Raspadori ha trovato pochissimo spazio nel terzetto d’attacco: la comfort zone di Jack non è sicuramente quella che lo costringe a mettere i piedi sulla linea. E’ più una seconda punta, cui piace svariare, accorciare la posizione verso i centrocampisti per cucire il gioco. Non a caso, talvolta, in uscita dalla panchina, ha giostrato da classica sottopunta. Un equivoco da risolvere assolutamente.

