“Osimhen Ingrato, Di Napoli non gli importa” Duro il commento

“Osimhen Ingrato, Di Napoli non gli importa nulla…” Parole forti verso l’attaccante Nigeriano da parte dell’ex cronista della testata partenopea il Mattino, Mimmo Carratelli, rilasciate alla trasmissione radiofonica Marte Sport Life

“Si attende il ritorno di Osimhen dalla Coppa d’Africa? Lasciatemi dire che Osimhen è diventato Osimhen a Napoli, ma non gli importa nulla: ormai vuole andare in Premier League. Non c’è gratitudine. I grandi, in Italia, non ci vengono più, e chi c’è vuole andare altrove: figuriamoci se i big vengono a Napoli… “

In effetti l’analisi del maestro Carratelli sembra non fare una piega, anche perché’ il Nigeriano ha detto più volte che il suo sogno era giocare in Premier, ma sentirlo dopo un rinnovo anche da bocca di un Presidente, stride con la famosa scenetta del bacia maglia a più riprese vista fare dall’attaccante, ora divenuto intollerante alla pizza, preferendo il tè delle cinque!

Anche sulla mancanza di gratitudine si può di gran lunga essere d’accordo, visto che sono i procuratori oggi che decidono dove o non dove andare! È chiaro che parliamo di imprenditori di loro stessi, i quali cercano di monetizzare al massimo per dare agio al presente ma soprattutto al proprio futuro del dopo calcio!

Osimhen ingrato? Forse non ha torto…

Credo che le affermazioni di Carratelli debbano essere da monito a chi si lega troppo a coloro i quali vendono anche l’affetto dei tifosi stessi, pur di raggiungere lo scopo prefisso, cio’ che ne viene fuori? Alla fine contano gli interessi personali!

Il comportamento di Osimhen e di completa insofferenza, mostrata già da luglio scorso a dir la verità, tra social, litigi con il procuratore di Kvara e dichiarazioni poco attente e a non rompere definitivamente il rapporto con una città che lo ama, e che lui stesso non perde tempo a gettarlo via alla prima corriera in partenza!

Ma la realtà e che il calcio moderno non ha più spazio per i sentimenti né per la gratitudine, a meno che non siano bonifici a nove zeri da incassare. I Bruscolotti, Scirea, Maradona, Zoff, Conti e tanti ancora, sono solo figurine ormai andate Ma di certo Victor Osimhen, e tanti altri, che di gol certamente ne faranno, hanno perso l’occasione di far parte di quell’ album di uomini, ancora oggi cosi ricordati perché’ veri! legati con amore ai propri colori, oggi sbiaditi e sgonfi come un rompi pallone…Tra Regno Unito e Sultano Saudito! Bravo Maestro

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati