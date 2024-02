Preoccupa lo stato di salute di Victor Osimhen, che tiene in allarme l’entourage della Nigeria alla vigilia della semifinale di Coppa d’Africa contro il Sudafrica. Come riportato dall’account ufficiale della nazionale, infatti, l’attaccante del Napoli non si è imbarcato sul volo diretto a Bouaké, sede della gara. E’ rimasto invece ad Abidjan, sotto stretta sorveglianza da parte dello staff sanitario, a causa di un fastidio addominale. Qualora arrivasse l’ok dei medici, subordinato ovviamente al miglioramento delle sue condizioni fisiche, il centravanti si unirà ai compagni domattina.

Insomma, la Nigeria è reduce dal successo ai quarti contro l’Angola, e domani si gioca l’accesso all’atto finale della competizione col dubbio Osimhen, che finora ha segnato solamente gol nel torneo, quello all’esordio.

