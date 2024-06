Osimhen in ritiro con il Napoli.

Sempre più incerto, il futuro per l’attaccante nigeriano, che sembrava già con la valigia pronta, ma attualmente nessuna trattativa è stata avviata.

Non ci sono squadre disposte a pagare la clausola rescissoria, da 130 milioni di euro, che considerando l’ingaggio del calciatore, porterebbe l’operazione a superare quota 200.

Cifre di questo tipo, si potrebbero avere solo dall’ Arabia Saudita, ma il nigeriano non è disposto a giocare in Saudi League.

Dalla Premier offerte non sono arrivate, nonostante si fosse parlato di un interessamento del Chelsea per il numero 9 azzurro, ma il nuovo tecnico dei blues Maresca, non pare della stessa idea. L’ Arsenal poteva essere interessato, ma le casse dei gunners non sono sufficienti, per coprire la spesa necessaria.

Resta in piedi l’ipotesi PSG, anche se Osimhen non gradirebbe il campionato francese, dove ha già giocato.

Secondo quanto riporta quest’oggi, il Corriere dello Sport, Osimhen prenderà parte al raduno di Castel Volturno, previsto per il 09 Luglio, per poi partire alla volta di Dimaro.

Antonio Conte sarebbe ben felice di avere il nigeriano con sé, che rappresenta perfettamente il prototipo del suo attaccante. La società partenopea però ha messo il tecnico salentino, subito a conoscenza delle necessità economiche del club. Osimhen da questo punto di vista, viene considerato un sacrificio necessario, per poter rinforzare la squadra.

Nel frattempo Jonathan David, uno degli obiettivi azzurri per l’attacco, si avvicina sempre più in Inghilterra. Conteso tra Chelsea e West Ham, per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Questo tipo di scelta e di valutazione, da parte degli inglesi, lascia dubitare fortemente, che dalla Premier arrivino maxi offerte per Victor Osimhen.

Con ogni probabilità, il numero 9 del Napoli sarà presente nel ritiro degli azzurri, da lì in poi si valuteranno le condizioni di mercato.