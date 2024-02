Osimhen in campo per la semifinale, di Coppa d’Africa. Allarme rientrato dal ritiro della Nigeria, dopo che l’attaccante del Napoli aveva palesato dei problemi addominali.

Anche se il CT Peseiro era stato piuttosto cauto, durante la conferenza stampa, circa l’utilizzo del suo attaccante:

“Se giocherà non posso saperlo in questo momento. In allenamento potrò capire meglio, se sarà in condizioni di giocare o meno. Non averlo dispiacerebbe, però le partite non le vince un solo calciatore”

Queste le parole del tecnico nigeriano, prima di sapere che poi Victor prendesse un volo, per raggiungere i compagni in ritiro.

L’attaccante del Napoli vuole essere in campo a tutti i costi, un’intera nazione trepida per lui.

Anche i tifosi delle Aquile sanno bene, che con Osimhen in campo è tutta un’altra Nigeria.

Finora il suo apporto, ad onor del vero, non è stato così devastante: un gol ed un assist all’attivo.

Contro il Sudafrica però, la Nigeria si gioca la storia, con la possibilità di candidarsi seriamente, alla vittoria finale.

Per Osimhen sarebbe il coronamento di un anno e mezzo da incorniciare, con lo scudetto, il pallone d’oro africano e la Coppa d’Africa.

Anche Napoli non vede l’ora di riabbracciare il suo trascinatore, anche se la partenza in estate, sembra ormai scontata.

Resta il dubbio sulle reali condizioni fisiche, del numero 9 azzurro, visto che lo staff medico nigeriano, non ha specificato il tipo di infortunio del calciatore, se non parlando sommariamente di problemi addominali.

Anche lo staff del Napoli si è confrontato con quello nigeriano, nelle ultime ore, per capire il tipo di problema avuto dal numero 9.

Una volta rientrato a Napoli, Osimhen sarà comunque valutato, prima di rimettersi agli ordini di Mazzari.

