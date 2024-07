Osimhen, il sogno Psg si allontana: Arabia Saudita in agguato

Victor Osimhen è ancora un giocatore del Napoli, ma il suo futuro è avvolto da un alone di mistero. Il sogno di approdare in Premier League sembra allontanarsi sempre di più, mentre le piste che portano al PSG e all’Arabia Saudita si fanno sempre più concrete. Il bomber nigeriano, autore di una stagione straordinaria con la maglia azzurra, è da tempo nel mirino dei top club europei. Il suo desiderio di giocare in Premier League è noto, ma nessuna squadra inglese ha ancora presentato un’offerta che soddisfi le richieste del Napoli.

Il PSG, invece, è da tempo sulle tracce di Osimhen. Il club parigino, che ha già ingaggiato Luis Enrique come nuovo allenatore, vede nel nigeriano il profilo ideale per rinforzare il proprio attacco. Tuttavia, le trattative sembrano essersi arenate a causa della distanza tra domanda e offerta. Il Napoli chiede una cifra vicina ai 150 milioni di euro, mentre il PSG non sembra disposto a superare i 90 milioni.

Napoli, se sfuma il Psg per Osimhen c’è solo l’Arabia Saudita

In questo scenario di stallo, l’Arabia Saudita potrebbe rappresentare una soluzione inaspettata. Al-Hilal e Al-Ahli, due dei club più ricchi del campionato saudita, sono pronti a mettere sul piatto cifre importanti per assicurarsi le prestazioni di Osimhen. Il nigeriano, dal canto suo, preferirebbe restare in Europa, ma l’offerta araba potrebbe diventare l’unica opzione concreta se le trattative con il PSG non dovessero sbloccarsi.

Al momento, Osimhen continua ad allenarsi con il Napoli in attesa di novità dal suo agente. Il futuro del bomber nigeriano resta un rebus, ma una cosa è certa: il calciomercato è ancora lungo e tutto può succedere.

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: