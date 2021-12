Osimhen il nuovo super eroe del Napoli

Finalmente una buona notizia in casa Napoli che in queste ore ha vissuto attimi di paura per la positività al Covid-19 di Insigne. Una foto che riaccende la speranza nel club del Napoli, quella di Osimhen in campo a Castel Volturno con la maschera realizzata in carbonio e kevlar, per il primo allenamento dopo l’infortunio del 21 novembre in cui il calciatore nigeriano ha riportato fratture multiple al volto.

Le parole di Osimhen

Tanta la gioia di Osimhen il quale ha dichiarato di sentirsi in forma e pronto per tronare in campo. Su Twitter l’attaccante del Napoli ha scritto “Sarò disponibile per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria“.

Patrice Motsepe: la Coppa d’Africa si farà!

Patrice Motsepe, presidente del CAF (Confederazione Calcistica Africana) ha annunciato che la Coppa d’Africa si svolgerà: “Io arriverò in Camerun il 7 gennaio per vedere giocare a calcio. E sarò alla stadio Olembé il 9 con la mia famiglia per assistere a Camerun-Burkina Faso. E ci sarò anche il 6 febbraio per consegnare la coppa“.

Motsepe chiede collaborazione, in modo particolare ai club europei i quali hanno tutt’ora delle titubanze in merito alla partenza dei giocatori. Le parole di Motsepe sono state molto chiare: ” Dobbiamo lavorare tutti insieme, con l’Europa, la Cina, l’America, amiamo tutti il calcio. Ma abbiamo un dovere di sviluppare il nostro continente e sono convinto che il calcio africano sia tra i migliori del mondo. Vogliamo che i nostri giocatori africani giochino in Europa, abbiano successo lì e giochino in tutto il mondo. Ma vogliamo anche costruire il calcio africano perché diventi un centro di eccellenza mondiale. Quindi ci impegneremo con tutti i club. Inoltre, siamo guidati dalle regole Fifa che impediscono alle società di trattenere un giocatore convocato per la squadra nazionale per una competizione ufficiale. Questo è molto importante perché non possiamo sempre permettere che l’Africa sia l’ultima”.

Seguici su Per Sempre Napoli!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati