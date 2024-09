Osimhen Icardi è già tensione.

L’arrivo in pompa magna dell’attaccante nigeriano, accolto da 50000 tifosi, non è passato inosservato tra i compagni di squadra. Soprattutto nel caso di chi nell’attacco del Galatasaray, ci gioca già da diversi stagioni.

Il messaggio social dell’ex interista, Mauro Icardi, suona palesemente, contro Victor Osimhen. Nello specifico, sul proprio profilo instagram, Icardi ha postato una foto, che lo ritrae con una parte del viso, come quella di un leone. Con questo messaggio ad accompagnare l’immagine: Il leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l’attenzione.

Ogni riferimento non è puramente casuale, verrebbe da dire, visto il can can, che Osimhen ha creato in questi giorni, sempre attraverso i social.

Un modo dell’attaccante argentino, per sottolineare le gerarchie, in casa turca. Non è da escludere, conoscendo il personaggio, che nelle prossime ore, non arrivi un messaggio di risposta, dal nigeriano. Una gatta da pelare, per Buruk, tecnico del Galatasaray, non semplicissima da gestire. Probabilmente l’allenatore turco, proverà a farli coesistere, nonostante Osimhen, fosse abituato nel Napoli ad essere l’unico punto di riferimento, del reparto offensivo.

Un sospiro di sollievo, in ogni caso, per Antonio Conte, che aveva una bomba ad orologeria in casa, pronta ad esplodere da un momento all’altro.