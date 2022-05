Osimhen, giornalista-amico: “Ci sono possibilità che dica addio al Napoli. Il calcio è anche business” 

Oma Akatugba, giornalista e amico di Osimhen è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma.

“Victor sta bene. Ha sfruttato il tempo libero per rilassarsi, per mettere in ordine il suo stato mentale perché per qualche giorno è stato davvero molto negativo. Il suo obiettivo era ottenere qualcosa di importante con il Napoli e il fatto di non esserci riuscito gli ha creato grande amarezza e disagio.

Voci di mercato? Secondo me delle offerte ci sono già: sono dal Manchester United e il Newcastle. Per quanto ne so io non corrispondono ancora al desiderio di De Laurentiis, però sappiamo che il Napoli è un club “veditore”. Come in passato con Cavani e Higuain, davanti all’offerta giusta secondo me il Napoli non dirà no per Osimhen.

Per come la vedo io, Victos giocherà altrove l’anno prossimo. Il calcio è uno sport ma anche business, per cui ci sono delle cose su cui non c’è scelta, anche se Victor a Napoli è felice.

Non so ora pronosticare se resterà a Napoli o meno, ma per me se arrivasse un club (specialmente di Premier League ) ADL non direbbe di no, lo spiega la sua storia.

Quale squadra preferirebbe? Difficile dirlo, anche perché non ne ha parlato, Victor è ancora concentrato in questo finale di stagione.

In quale percentuale rimarrà? Difficile, ma dal mio punto di vista ci sono alte probabilità che Victor giochi altrove nella prossima stagione”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati