Osimhen, giocatore più pagato della serie A!

Osimhen sarà il giocatore più pagato della serie A. Siamo ormai ai dettagli, per la conclusione della trattativa tra Napoli e Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Il Mattino, De Laurentiis per convincere il nigeriano a rinnovare il contratto, arriverà a sborsare 12 milioni di euro l’anno, comprensivi di bonus e diritti d’immagine. Di fatto sarà il calciatore più pagato della serie A, superando anche Leao, che già ha rinnovato con il Milan, a cifre esorbitanti.

Lo stesso Al-Hilal , club Saudita , che aveva puntato l’attaccante partenopeo, offrendo on ingaggio da 35 milioni a stagione, sta virando le attenzioni su Neymar. Pronta un’offerta indecente, per portare il calciatore brasiliano, nella Saudi League.

De Laurentiis aveva dato il 12 Agosto, come data utile per capire gli obiettivi azzurri, per l’imminente stagione. Proprio in questa data si è chiusa l’operazione, che porterà Osimhen a guadagnare il doppio di Koulibaly, che con il Napoli, si era fermato a 6 l’anno. Di fatto sarà il giocatore più pagato, nella storia del Club partenopeo.

Manca solo l’ufficialità della firma sul contratto, che con ogni probabilità arriverà prima dell’inizio del campionato. In modo da avere il numero 9, libero mentalmente, di concentrarsi solo sulle partite.

Il rinnovo prolunghera’ il contratto del nigeriano, fino al 2027, una garanzia per lui e per il Napoli, di decidere se cedere in futuro, o meno il giocatore, alle proprie condizioni.

Da capire quale sarà la clausola di che entità che verrà applicata, se effettivamente saranno due, per l’Europa e una per l’Arabia. Sicuramente, visto il valore dell’ingaggio, anche la clausola, eventuale, sarà di proporzioni esagerate.

Dettagli che conosceremo nelle prossime ore, quando ci sarà l’ufficialità e le firme, sui contratti.

