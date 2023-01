Osimhen: Forza Napoli sempre è stata una notte fantastica!

Le prime parole in italiano di Victor Osimhen, pronte al momento giusto, le aveva preparate da tempo, ma ha aspettato la sua notte per pronunciarle. Il man of the match, non aveva mai segnato contro la Juventus, lo ha fatto nel momento migliore, con una doppietta, che lancia il Napoli alla vetta del campionato, lancia il nigeriano in testa alla classifica dei marcatori.

Ai microfoni di DAZN, al termine della partita, l’attaccante partenopeo, analizza la sua notte magica:

“Una serata perfetta, grande la squadra, grandi i giocatori. Rispetto per gli avversari, volevamo questi tre punti. Sono felice per i due gol, per l’assist, per aver dato il mio contributo alla vittoria”

Si è vista una grande differenza tra la prima e la seconda della classifica, il Napoli manda un messaggio forte al campionato. Osimhen non guarda alle altre, concentratissimo sulla propria squadra:

“Dobbiamo andare avanti così. Abbiamo una grande squadra, molto dotata tecnicamente, come anche la Juventus. Questa sera siamo stati bravi a vincere questa battaglia”

Non vuole parlare di scudetto, in perfetto stile napoletano, la scaramanzia obbliga a non nominare quella parola. Questo lo fa essere ancora di più l’autentico leader, di questa squadra, come le sue dichiarazioni lasciano intendere:

“Abbiamo buone chances di arrivare fino in fondo. Non nominiamo quella parola, pensiamo solo partita per partita. Vogliamo vincere più gare possibili e mettere in pratica, quello che ci sta insegnando Luciano Spalletti”

Anche il tecnico partenopeo, lo ha definito come il più forte di tutti, nel post match. Osimhen ringrazia il suo Mister, che più di tutti, lo sta aiutando a crescere. L’allenatore azzurro ha parlato anche di ulteriori margini di miglioramento, per il numero 9 azzurro. Il Maradona questa sera ha visto un centravanti devastante, che ha trascinato la squadra ad una vittoria incredibile. La Juventus non prendeva 5 gol, da 20 anni. Numeri che fanno paura, numeri che questo Napoli vuole continuare a perseguire. Numeri che dicono 44 gol in campionato, dieci vittorie consecutive casalinghe, 12 gol per Victor Osimhen, pur avendo saltato quattro partite.

Numeri che fanno girare la testa, che a stento riescono a trattenere l’entusiasmo debordante in città.

La squadra però ha già mostrato maturità, continuare su questa squadra è la via maestra.

Spalletti ha detto, sempre a DAZN, che festeggerà con i suoi 2 figli, ma domani ci si allena.

Questa è la strada delle grandi squadre: festa per la grande vittoria, ma domani è un altro giorno, si torna subito a lavorare per il prossimo impegno. Napoli lo sa, troppe volte ci si è scottati, il sogno è nel cuore, per farlo diventare realtà, bisogna perseverare su questa strada.

