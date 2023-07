Una scossa d’amore, come nessuno mai finora aveva avuto. Osimhen è entrato in campo a Carciato e tutti si sono alzati in piedi, in segno di rispetto per l’uomo dei sogni, forse anche della liberazione. In quel pallone scaraventato in porta ad Udine c’erano decenni di frustrazioni. I fatti valgono più delle parole, oltre all’ovazione, ai cori c’è l’applauso dei compagni di squadra e di tutto il mondo Napoli.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati