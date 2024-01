Osimhen e Zielinski via a giugno. Ecco i sostituti

Osimhen e Zielinski al passo d’ addio in casa Napoli per la fine di questo campionato. Questo sembra essere il sentore più chiaro da quanto emerge anche dal mercato invernale. Piotr Zielinski infatti, non avendo rinnovato il contratto con il club azzurro, dal primo febbraio può accasarsi dove vuole, anzi i rumori parlano già di un accordo con l’Inter per giugno, dove Zielo firmerà un contratto di quattro anni a quasi 5 milioni netti l’anno

Discorso diverso di Osimhen, fresco di rinnovo con clausola annessa, ricordiamo la firma fino al 2026 con clausola intorno ai 130 milioni, mentre lui percepirebbe circa 11 milioni netti, ricordando sempre che avendo firmato entro il 31 dicembre, Adl usufruisce del Decreto Crescita perché retroattiva, vista anche l’abolizione Governativa della legge stessa.

Questo lascerebbe pensare bene in chiave futura, mentre invece non risulta essere cosi, visti i precedenti in casa Napoli con i vari Cavani, Higuain, Lavezzi…il calciatore Nigeriano sembra avere tanti estimatori, soprattutto in Premier suo sogno da bambino, ed e anche probabile che i club Europei più blasonati, abbiano intenzione di versare la clausola nelle casse del club azzurro, per accaparrarsi il calciatore, oltre che egli stesso aver mostrato cenni di voler cambiare aria alla ricerca di nuove avventure e ritrovare stimoli nuovi.

Osimhen, Zielinski, il mercato. Ecco il punto di Ciro Venerato

A confermare queste ipotesi d mercato, ci ha pensato l’esperto giornalista di mercato Ciro Venerato, che sull’ argomento mercato, in chiave Napoli, si è cosi espresso:

“A giugno il club partenopeo oltre allo scudetto perde anche i pezzi: a giugno perderà Osimhen grazie alla clausola sottoscritta e Zielinski (scadenza del contratto non rinnovato, n.d.r.). Offerte arabe per Matteo Politano. Walter Mazzarri aspetta e chiede un difensore centrale e un mediano di spessore: Samardzic dell’Udinese potrebbe rimpiazzare solo il ceduto Elmas

“Ovviamente il tecnico toscano rimpiange Kim Min-jab, un giorno sì e l’altro pure. C’è vita con Dragusin e Buongiorno, idee per la difesa. Il coreano passato al Bayern Monaco la scorsa estate era da effetti speciali, come sappiamo. Per quanto riguarda la mediana, servirebbero un Guadagna o un Barella, ma la realtà dice altro e porta dritta a profili minori come ad esempio Soumarè del Siviglia, il massimo del minimo”.

