Osimhen è un potenziale crack come Mbappe e Haaland?

Victor Osimhen, attaccante del Napoli dall’estate 2020, è uno dei giocatori più promettenti nel nostro campionato e non solo. All’età di soli 23 anni ha già avuto il mercato dalla sua parte con un valore, che stando a quanto ci riporta transfermarkt si aggira sui 60 milioni di euro, una cifra che permette alla pantera nigeriana di presenziare nell’elite dei centravanti europei.

Tra i suoi coetanei, sono pochi quelli dal potenziale come lui: Vlahovic, Mbappe e Halaand.

Statistiche alla mano, l’attaccante del Borussia Dortmund ha messo a segno in 57 partite di Bundesliga 56 gol e 17 assist, mentre in Champions League può vantare di numeri a dir poco stratosferici: 23 gol in solo 19 partite, una media di 1,2 marcature a partita e 1 rete ogni 64 minuti, nonostante un palmares poco ricco di trofei, il classe 2000 con il suo valore di 150 milioni di euro è sicuramente uno dei più grandi giocatori del futuro.

Situazione quasi inversa invece per Kylian Mbappe. Il numero 10 della nazionale francese, nella sua carriera vanta di 184 gol in 267 partite, che però, a differenza del 9 norvegese ha già vinto un mondiale nel 2018. Tutti sommato anche per lui il prezzo del cartellino ad oggi si aggira sui 160 milioni di euro.

Tornando alla nostra “black panther”, a suo favore può essere detto che la fortuna spesso e volentieri non l’ha mai aiutato dal suo arrivo in maglia azzurra. Il giocatore, infatti, dopo pochissimi mesi dalla partenza del campionato 2020/21 è stato vittima di un infortunio che l’ha tenuto fermo ai box per circa 4 mesi pieni, ma nonostante questo, nella scorsa stagione è riuscito ad andare comunque al gol 10 volte in 24 presenze. Il suo agonismo, talvolta troppo eccessivo quanto determinante, sembra indispensabile per la squadra.

Nel 2021/22 la sfortuna si ripresenta, in una delle partite più belle del campionato, in quel di Inter-Napoli dove i partenopei ne usciranno sconfitti, Osimhen abbandonerà il campo per molteplici fratture allo zigomo: altro giro, altro stop. I numeri, con infortuni permettendo, risultano comunque esaltanti; 17 gol in 40 presenze nel campionato italiano, davanti a lui, come talento in Italia c’è solo Dusan Vlahovic.

Che il ragazzo sia forte non si discute, ma così come ad ogni professionista va dato il giusto tempo di un percorso di crescita che non riguarda esclusivamente il rettangolo di gioco. Se la fortuna sarà con lui e le doti riusciranno a venir fuori, Victor Osimhen può essere l’attaccante del futuro.

