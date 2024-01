Osimhen e staff rispondono per le rime all’agente di Kvaratskhelia

Clima molto teso in casa Napoli: nella giornata di ieri Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, aveva detto la sua sul rinnovo di Victor Osimhen. Queste le sue parole al giornalista georgianoTsotne Kinkladze:

“Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro”.

La risposta al veleno di Osimhen e la nota del procuratore

L’attaccante del Napoli però non ha tardato a rispondere per le rime: il calciatore è in Nigeria per preparare la Coppa d’Africa ma ha espresso il suo parere aspramente:

“Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di m***a e una vergogna. Sono imbarazzato per il tuo modo di ragioni. Stupido. TIENI IL MIO NOME FUORI DALLA TUA BOCCA!!!”.

Anche Roberto Calenda, procuratore di Victor Osimhen, ha parlato dell’accaduto con una nota pubblicata sui social:

“Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e malintesi oltre a previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino. Le presunte dichiarazioni dell’agente Mamuka Jugeli sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l’unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura“.

