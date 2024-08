Osimhen e Lukaku “bloccati” a Castelvolturno

Osimhen bloccato a Castelvolturno, Lukaku “pure”. Negli ultimi giorni di Agosto e di mercato, il Napoli è bloccato. Almeno per quanto riguarda il nome del 9.

Il nodo più grande.

Non c’è il centravanti. Può il Napoli attendere ancora? Può Conte far ancora con Raspadori e Simeone?

Bloccati i due, bloccato il Napoli.

Victor non vuole l’Arabia, Lukaku vuole solo il Napoli e De Laurentiis i suoi 100 milioni.

Spendendo il meno possibile per Lukaku.

Non è nei suoi parametri economico – età.

Insomma un voglio – non voglio davvero ingarbugliato. Resta il fatto che al 28 Agosto, il mercato internazionale, non si è stracciato i capelli per Osimhen. E sembra che il Psg se decidesse di iniziare ad intavolare seriamente il discorso per il bomber nigeriano non sarebbe disposto ad andare oltre i 50/60 milioni.

Il dubbio sorge. Troppi soldi? Sopravvalutazione tecnica?

Il mercato con il suo silenzio ha praticamente espresso un parere chiaro. Condivisibile o meno, il responso è piuttosto evidente.

Il dato è chiaro per chi vuol leggerlo. 100 milioni sono una cifra enorme per Osimhen, dice il mercato europeo e 40 altrettanto per il Napoli di Lukaku.

A pochi giorni dalla terza di campionato, il tempo si è fermato ancor più.



Pedagogista dello Sport