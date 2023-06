Osimhen e la passione per Olamide!

Osimhen e la sua passione per Olamide. Direttamente dal ritiro della Nazionale nigeriana, l’attaccante napoletano svela alcuni particolari, che lo accompagnano, prima di ogni partita. Ai microfoni di Poojamedia, Victor racconta come prepara ogni partita:

“Nel mio tempo libero, soprattutto dopo pranzo, mi rilasso due o tre ore, prima dell’incontro. Ascolto il rap di Olamide, che mi ispira molto. Olamide è il mio musicista preferito, lo ascolto e ho la sua playlist. Poi prima di andare alla riunione della squadra, dico le mie preghiere e quando siamo sul bus ascolto ‘Only the strong survive’, di Nas e Damian Marley”

Le passioni musicali non sono solo un modo per rilassarsi, ma anche una preparazione mentale alla partita, per il numero 9 azzurro:

“Ascoltare questa musica, mi da grande carica. Mi metto sempre in testa che vado ogni volta in guerra. Non è che vado in campo per morire o che qualcuno morirà. Ma sento che voglio vincere, non voglio perdere”

Musica che funziona evidentemente, visto che Osimhen è sempre uno di quelli, che in campo non si arrende mai. Il suo futuro, però, in maglia azzurra non è così sicuro. Il Manchester United, che già lo aveva cercato la passata estate, cerca sempre un attaccante. Non sembra però voglia puntare su Victor Osimhen, considerato troppo costoso. Il club inglese non vuole spendere 100 milioni, per un attaccante. Attualmente per Transfermarket, l’uomo mascherato, si trova al 5° posto, nella classifica dei giocatori con la valutazione più alta, in Europa. Sono 120 i milioni, secondo il portale di borsa calcistica, che occorrono, per prendere l’attaccante partenopeo.

De Laurentiis proporrà all’entourage del calciatore, un prolungamento del contratto, anche di un solo anno, a fronte di una clausola rescissoria monstre, per cercare di tutelare entrambe le parti.

Molto dipenderà anche, da quello che sarà il pensiero di Rudi Garcia sulla questione. Quanto l’allenatore francese, ritenga l’attaccante nigeriano, centrale nel suo progetto.

Domande che senz’altro non mancheranno, nella prima conferenza stampa, di domani, per l’ex allenatore della Roma.

Da lì si inizierà a capire quali saranno le strategie societarie previste, per questa stagione. Anche per ciò che riguarda la dirigenza dell’area sportiva. Cristiano Giuntoli viene dato presente alla presentazione di Garcia, un elemento piuttosto importante.

