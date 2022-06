Osimhen, e la “maschera di ferro” targata…Skriniar!

Victor Osimhen è tornato a parlare dell’infortunio, scontro con Skrinar a San Siro contro l’Inter, che gli procurò fratture al volto e un lungo stop. Con il rientro in campo, caratterizzato dall’uso obbligatorio di una maschera di ferro protettiva.

Il centravanti del Napoli ha parlato con la radio nigeriana Wazobia FM: “E’ stata quasi un’esperienza pre-morte. Solo io posso spiegare come mi sono spiegato in quel momento. All’arrivo in ospedale, ho detto al chirurgo che, nel giro di due settimane, sarei tornato in campo, invece ero pieno di fratture che mi hanno dovuto riparare dall’interno“.

Ed aggiujnge: “Ho qualcosa come 18 viti sulla mascella. Per giorni non sono riuscito a dormire, né a mangiare per via del dolore. Ma ho stretto i denti e lottato dalla voglia che avevo di tornare in campo“.

