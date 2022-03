Osimhen e la delusione del Mondiale perduto

Non solo Insigne e Politano, anche Victor Osimhen è un’altra delle figure del Napoli che dovrà digerire un boccone amaro chiamato Mondiale.

Purtroppo non sembra l’anno di Osimhen per quanto riguarda le competizioni internazionali. La sua prima delusione risale al gennaio 2022, mese in cui l’attaccante del Napoli ha dovuto rinunciare alla Coppa d’Africa perché affetto da Covid-19.

Ieri purtroppo la sfortuna si è replicata.

La Nigeria contro il Ghana non è riuscito a qualificarsi per il Mondiale complice il goal del 2-1 di Osimhen annullato dal VAR per fuorigioco. Nonostante l’episodio, l’azzurro, non si è lasciato scoraggiare sfiorando due goal in rovesciata.

Le reazioni dei tifosi

La perdita del Mondiale per i tifosi della Nigeria è stato un duro colpo, tanto da avere una reazione esageratamente violenta.

Dopo la sconfitta, i tifosi nigeriani, si sono “sfogati” distruggendo panchine e bandierine del corner devastando il campo di gioco. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per calmare la folla furente. Sebbene sia comprensibile il dispiacere per la sconfitta, di certo non è comprensibile l’atteggiamento caterpillar.

Sfortunatamente l’insoddisfazione per il Mondiale perduto di Osimhen non potrà essere sfogato dall’attaccante nemmeno nel prossimo match del Napoli, in quanto il giocatore non vi potrà partecipare a causa della diffida.

Un periodo non memorabile per “Osi” il quale però potrà contare sulla sua giovane età che gli permetterà di recuperare tutte le “grandi competizioni” mancate

