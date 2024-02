Osimhen e Kvaratskhelia: tensione in seguito alle parole di Jugeli?

Nelle scorse settimane Victor Osimhen e l’agente di Khvicha Kvaratskhelia Mamuka Jugeli si sono resi protagonisti di un botta e risposta a distanza molto accesso. Il manager del fuoriclasse georgiano, qualche tempo fa, per esaltare il suo assistito ha finito per gettare ombre sul futuro del nigeriano. Ad un media del suo paese aveva dichiarato : “Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, Victor andrà a giocare in Arabia Saudita in estate”.

Parole che non sono passate inosservate e che hanno fatto arrabbiare, e non poco, il bomber di Lagos. Osimnhen, infatti, nel pieno della preparazione della Coppa d’Africa, replicò a Jugeli tramite una stories su Instagram usando parole durissime in inglese che, tradotte, risuonano così: “Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare. Stupido! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca”.

Una vicenda bizzarra e inedita che non ha fatto altro che alimentare voci e speculazioni sull’ambiente tossico che ormai si respira in casa Napoli e sul rapporto tra Victor e Khvicha.

Osimhen è tornato, come sono i rapporti con Kvara?

Con il ritorno di Osimhen dalla Coppa d’Africa, molti tifosi sono curiosi di sapere se la faccenda tra il nigeriano e l’agente georgiano abbia in qualche modo inclinato il legame d’amicizia tra i due calciatori più importanti del Napoli.

A quanto pare, non sembrano esserci frazioni tra i due. Tra Osimhen e Kvaratskhelia non c’è alcun tipo di problema e i due sono pronti a scendere in campo insieme dopo due mesi di astinenza. L’ultima volta risale al 23 dicembre 2023, nella sconfitta dell’Olimpico contro la Roma. Da quel momento il Napoli non ha avuto più a disposizione il suo goleador e ha fatto un’enorme fatica a ritrovare la via della vittoria.

Per questo, già a partire dalla partita di Champions League contro il Barcellona, la squadra partenopea si affida all’intesa dei suoi due attaccanti che sono pronti a far divertire nuovamente il pubblico del Maradona con le loro giocate combinate.

