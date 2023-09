Osimhen e Kvaratskhelia: futuro da “rivedere”

Se parliamo di azienda e bilanci, dobbiamo inevitabilmente ragionare di numeri.

Numeri e prospettive.

Si mescolano interessi economici e desideri professionali.

Al centro della questione due argomenti e due valutazioni.

Quanto vale realmente Osimhen?

Qual è il giusto ingaggio per Kvaratskhelia?

Aggiungo, è ora o no, garantire a Zielinski un gusto contratto?

De Laurentiis deve far in fretta. Salvatore Bagni è convinto che il presidente non si farà “fregare” dal mercato.

Nello stesso momento, momento di Riflessione e crescita per il nuovo gruppo, vengono fuori i numeri reali della campagna acquisti estiva.

75 milioni spesi a fronte di 84 incassati.

Non facciamoci fregare da questa “plusvalenza”. Non è il numero a dare misura dell’azienda. È piuttosto il modo, la strategia e la visione con cui questa azienda opera.

Come lo ha fatto il Napoli?

Come lo ha fatto De Laurentiis?

I nuovi, per ora, oggetti misteriosi, garantiscono futuro programmatico?

Natan potrà sostituire degnamente Kim?

Presto per dirsi.

Probabilmente occorre un pizzico di pazienza prima di un giudizio severo, è però vero che il segnale non è piaciuto.

Ci si attendeva un vero passo in avanti e la cosa pare rimandata.

Ci si attendeva lo scatto, il calciatore, l’organizzazione che garantiva il puntello in Europa ed anche questo pare rimandato.

Fiducia?

Lo vedremo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati