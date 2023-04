Osimhen: Devo essere una dinamite!

Lunga intervista rilasciata dell’attaccante del Napoli, a France Football.

Tanti gli argomento trattati, a partire dal suo rapporto con l’allenatore azzurro, nello specifico ciò che gli viene richiesto:

“Spalletti mi ha sempre chiesto di essere esplosivo, di essere come la dinamite per le difese avversarie. È stata fatta una valutazione sulla mia corsa, sulle distanze che devo mantenere dai difensori, su come devo reagire agli assist. Sono cinque i metri che io posso coprire più velocemente degli altri, devo restare su quella distanza”

L’attenzione poi si sposta sul campionato, sull’obiettivo da raggiungere, su ciò che potrebbe accadere in città:

“Ho potuto solo ascoltare i racconti delle feste, dei precedenti scudetti. Sono curioso di scoprire cosa organizzeranno i napoletani”

Obiettivi e desideri poi anche personali, Osimhen non vede l’ora di tagliare il traguardo:

“È un onore per me giocare a Napoli, dove ha giocato Maradona. Desidero vincere questo scudetto, per vedere la gioia sul volto dei tifosi. Non vedo l’ora di assistere a questa festa. Sarà emozionante”

Parla anche del suo rapporto con il precedente allenatore. Ringhio fu quello che per primo, lo provo’ nel campionato italiano:

“Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia motivazione, sulla valorizzazione della mia autostima. Con Spalletti però, la mia crescita è stata maggiore, per il lavoro fatto nel corso dei mesi”.

A Lecce non ci sarà, un’assenza pesante, come sottolineato dallo stesso Spalletti, già alla vigilia della sconfitta contro i rossoneri. Victor avrebbe voluto esserci, lo staff sanitario ha preferito però, lasciarlo a Napoli, per lavorare con tranquillità, sul recupero. Obiettivo, sul quale anche il Mister è apparso fiducioso, Mercoledi 12 a Milano. Riaverlo in campo in Champions League è fondamentale, non solo per lui, ma per tutta la squadra. I quattro gol presi, pesano come un macigno, tutto il gruppo ha una gran voglia di rivalsa. Soprattutto i tifosi partenopei, che vogliono rivedere la loro dinamite in campo, a togliersi la nuova maschera, come solo lui, riesce a fare.

