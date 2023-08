Osimhen: De Laurentiis è il boss!

Così Victor Osimhen al termine della partita contro il Frosinone, una vittoria segnata soprattutto dalla sua doppietta. Non si è ancora messa la parola fine, sul suo rinnovo, lui ora gioca con la maglia azzurra, da tutto per il Napoli.

Al termine della partita ai microfoni di DAZN, il numero 9 parla della partita:

“Era importante dare continuità, complimenti ai miei compagni, sono contento per i due gol, per aver dato un contributo alla squadra”

Un estate segnata soprattutto dal suo rinnovo di contratto, dalle voci sull’Arabia e la permanenza con la squadra campione d’Italia:

“Vedremo quello che accadrà. De Laurentiis è il boss, continuano le negoziazioni. In questo momento sono un giocatore del Napoli, continuo a dare il cuore, per la mia squadra”

Non da la trattativa come conclusa, l’attaccante nigeriano , De Laurentiis era in tribuna, avrà capito che da questo giocatore non si può proprio prescindere.

Victor parla anche del suo nuovo tecnico, che per caratteristiche di leader, giorni fa, lo ha paragonato a Cristiano Ronaldo, allenato da Garcia, proprio in terra araba:

“È importante avere la fiducia del proprio allenatore, tutti noi dobbiamo prenderci la responsabilità di leadership, non soltanto io o il Capitano. Ma anche Zielinski, Politano, Meret, Anguissa. Tutti siamo importanti”

Tutti importanti, ma Osimhen è un punto fermo, semmai ce ne fosse bisogno, i due gol di oggi, confermano ancora una volta, che il Napoli senza Victor, non è allo stesso livello.

De Laurentiis è il boss, come ha detto l’attaccante partenopeo, come tale deve necessariamente trattenere l’uomo mascherato, sotto l’ombra del Vesuvio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati