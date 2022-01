Osimhen, bersaglio dei tifosi su Twitter

Non è un periodo felice per Victor Osimhen. Dopo la frattura allo zigomo rimediata durante il big match contro l’Inter, l’attaccante del Napoli stava iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel. Operato a fine novembre, prima di Natale aveva ricevuto una speciale maschera protettiva per il volto che gli avrebbe permesso di tornare a muoversi in campo in tutta sicurezza. Niente da fare, la positività al Covid-19 – che lo ha costretto anche a rinunciare alla Coppa d’Africa – si è messa sulla sua strada, bloccandolo in Nigeria nell’attesa di negativizzarsi. Nonostante le disavventure, Osimhen non ha perso il suo spirito e continua con tranquillità le sue attività sui social. Non a tutti è però piaciuto il suo atteggiamento, tanto che un utente lo ha apertamente criticato su Twitter. “L’uso che fai dei social media di recente è diventato allarmante – si legge in un tweet – Dovresti usare il tuo tempo in modo più produttivo”. Il 23enne attaccante nigeriano non ci ha pensato due volte e gli ha subito risposto per le rime: “Sulla mia pagina posso postare quello che mi piace, se non ti piace bloccami!!! Posto ciò che mi rende felice senza insultare nessuno, so che non piaccio a tutti e questo è un bene, ma una cosa che non tollero è venire sulla mia pagina per dire stronz*** (ti insulterò anche io)”.

