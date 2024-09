Osimhen: “Atmosfera incredibile, unica al mondo”

Si è conclusa nella nottata, l’estenuante telenovela, targata Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano, trova l’accordo con il Galatasaray, per un prestito secco, fino al termine della stagione. Il Napoli prolunga il contratto dell’ex azzurro, fino al 2027, per avere il tempo necessario per una futura cessione, il club turco, dal canto suo, pagherà l’intero ingaggio di Osimhen.

De Laurentiis in questo modo, libera la società da un contratto fuori portata, ma soprattutto libera il gruppo squadra, da una situazione, che poteva portare solo malessere.

Nella notte del 02 Settembre, Victor Osimhen è volato subito ad Istanbul, dove ad attenderlo c’erano moltissimi tifosi turchi, entusiasti.

Il nigeriano si è lasciato andare con balletti festanti, tipici nel suo stile, ringraziando il suo nuovo pubblico. A margine della serata ha rilasciato anche delle dichiarazioni:

“Mi sento davvero bene. L’atmosfera qui è incredibile, senza dubbio una delle migliori al mondo. Non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio, di scoprire cosa succederà quando segnero’, sono molto eccitato”

Dimenticata Napoli in un secondo, ma non c’era da aspettarsi tanto di diverso. Anche due battute, su Dries Mertens, che ritroverà come partner d’attacco:

“Parliamo di un bravissimo ragazzo, mi ha aiutato molto quando sono arrivato a Napoli. Non vedo l’ora di incontrarlo e conoscere i nuovi compagni di squadra”

Termina così, definitivamente, la storia di Victor Osimhen a Napoli, c’è da dire, nel peggiore dei modi. La gestione del giocatore è stata sbagliata da tutti, in primis dal suo agente. Resterà comunque, nella storia del club azzurro, per aver contribuito in maniera determinante, alla vittoria del terzo scudetto. Ma i comportamenti finali, lo allontanano molto, dal cuore della gente di Napoli, che ha sempre perdonato tutto al nigeriano, ma questa volta no.